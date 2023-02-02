Дончанин писал ложные доносы и обманул суд, чтобы обогатиться на 134 миллиона рублей

Ложные доносы поступили и в Ростове, и на Кубани. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове в Октябрьским районном суде рассматривается дело мужчины, которого обвиняют в крупном мошенничестве и ложном доносе — на сумму более 200 миллионов рублей. Подробностями «аферы века» с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе судов Ростовской области.

ГОВОРИЛ, УГРОЖАЛИ РАСПРАВОЙ СЕМЬЕ

Еще в апреле 2019 года мужчина, находясь в ростовском отделе полиции № 2 на проспекте Стачки, рассказал, что стал жертвой особо тяжкого преступления — вымогательства. По его словам, несколько человек угрожали насилием, если тот не передаст им свое имущество. Заявление подкрепил соответствующими документами. Его предупредили, что за заведомо ложный донос он ответит перед законом, но мужчина стоял на своем.

В заявлении все изложил по полочкам, мол, с начала марта по конец июля уже далекого 2010 года несколько человек, сговорившись, потребовали, чтобы мужчина и его супруга отдали им деньги и автомобиль общей стоимостью свыше 74 миллионов рублей, а это уже вымогательство в особо крупном размере. Если жертва вымогательства не подчинится, угрожали устранить и самого мужчину, и его родных.

В Ростове мужчина написал заявление о том, что стал жертвой вымогательства на 74 млн рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

Мужчина предоставил правоохранительным органам документы, якобы подтверждающие, что он передал деньги и имущество тем самым «негодяям». Все слова мужчины, все доказательства на бумаге были тщательно задокументированы и зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях второго отдела полиции Ростова.

На основании его заявления и предоставленных документов полицейские возбудили уголовное дело.

ЕМУ ВСЕ ДОЛЖНЫ?

Этот же мужчина, не теряя даром времени, решил подзаработать в соседнем Краснодарском крае. С конца 2019 года по май 2021-го он находился в станице Кущевской и, найдя сообщников, чьи личности следствию и суду еще предстоит установить, сговорился и представил в Кущевский районный суд партию документов с заведомо ложными данными. Якобы ему все должны денег, но никто ничего возвращать не спешит.

Фигуранта обвиняют в том, что он обманул суд в Краснодарском крае, и ответчиков заставили вернуть ему 134 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ушлому мужчине удалось склонить чашу весов Фемиды в свою сторону, и он по суду смог взыскать с этих людей в общей сумме 134 миллиона рублей. Таким образом, он получил право на чужое имущество и причинил людям ущерб в особо крупном размере.

После рассмотрения апелляции в Краснодарском краевом суде, требования истца о взыскании ущерба и процентов за пользование его деньгами были частично удовлетворены. Должники должны были выплатить ему 134 миллиона 32 тысячи 330 рублей.

Если в суде будет доказана вина мужчины, то наказание по уголовной статье «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления с созданием искусственных доказательств обвинения» может наказываться лишением свободы на срок до шести лет. А за мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, грозит срок до десяти лет.

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