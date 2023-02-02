В Ростовской области наращивают объемы птицеводства и производства молочной продукции

На территории колхоза имени С.Г. Шаумяна находится около 1400 голов. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области наращивают объемы производства молочной продукции и птицеводства. Так, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных посетили несколько предприятий АПК.

В сопровождении первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова и министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского посетили одно из ведущих сельхозпредприятий района - колхоз имени С.Г.Шаумяна.

На территории находится порядка 1400 голов скота датской породы, из которых больше 620 коров. В прошлом году на колхозе произвели больше 3670 тонн молока. Отметим, что в прошлом году предприятию выделили 4,8 млн рублей в качестве господдержки. В ходе небольшой экскурсии по производству гости познакомились с работой молочной фермы и оценили многогранную соцполитику колхоза, которая направлена на поддержку сотрудников, а также семей граждан, которые являются участниками СВО.

- В донских животноводческих сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах производство молока за 11 месяцев прошлого года выросло на 2,7%. Конечно же, важным направлением в этой отрасли является не только производство, но и переработка молока. По предварительным данным, объемы молока, переработанного на пищевую продукцию в январе-ноябре прошлого года, составили почти 266 тысяч тонн, что на 17% выше, чем за аналогичный период 2021 года, – отметил Виктор Гончаров.

В этот же день гости отправились на молочный завод «Мясниковский». За прошлый год он увеличил объем переработанного молока на 10%. В год предприятие может переработать порядка 60 тысяч тонн молока. Показатели прошлого года составили 54 тысяч тонн. Отметим, что в прошлом году завод получил 98 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Активная работа идет и в птицеводческой отрасли региона. На сегодняшний день на территории Ростовской области находится 13 птицеводческих предприятий по производству яйца и мяса птицы. Так, птицефабрика «Таганрогская» – является одним из крупнейших предприятий в регионе. За прошлый год было произведено больше 255 млн штук яиц.

- В целом, на всех птицефабриках Ростовской области поголовье птицы в прошлом году превысило 17 млн голов, что составляет почти 118% к уровню 2021 года, - поделился заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время визита на птицефабрику.

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