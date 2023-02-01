Губернатор Ростовской области посетил Ледовый каток и завод «Прибой» в Таганроге

В прошлом году в предприятие инвестировали почти 144 миллиона рублей. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области побывал в Таганроге с рабочим визитом. Василий Голубев 1 февраля посетил завод «Прибой», новый Ледовый каток, а также встретился с главой администрации города - Михаилом Солоницынм. Кроме того, глава региона провел совещание по вопросам реализации дорожной карты по развитию Таганрога как туристического центра.

Завод «Прибой» - один из стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Он входит в число системообразующих организаций, которые существенно влияют на экономику, занятость населения и соцстабильность в Ростовской области. По последним данным, на заводе работают более 1,3 тысячи человек, а средняя зарплата достигает 52,5 тысяч рублей. В прошлом году в предприятие инвестировали почти 144 миллиона рублей. После реконструкции и техперевооружения основного производства предприятие увеличило темп прироста в два раза (по сравнению с 2021 годом).

Ледовый каток для тренировок и соревнований по хоккею, керлингу, а также досуга горожан, построили в Таганроге в конце 2022 года. С 1 января 2023-го там открыли отделения одной из спортивных школ. Объект содержат за счет средств областного бюджета. Также из региональной казны оплачивается обеспечение деятельности отделений.

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