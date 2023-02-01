Азовский военкомат признали лучшим по проведению частичной мобилизации в Ростовской области

Инспекторов уже наградили на уровне района. Фото: сайт администрации Азовского района

В Ростовской области азовский военкомат признали лучшим в регионе по проведению частичной мобилизации. Информацию об этом со ссылкой на военного комиссара Азова Александра Жукова опубликовали местные власти.

- По итогам 2022 года инспекторам объявили благодарность главы администрации района. Были вручены грамоты от комиссариата, - говорится сообщении.

Добавим, параллельно в области особо отметили работу военно-учетных столов администраций Александровского, Елизаветовского, Кагальницкого, Маргаритовского, Обильненского, Пешковского и Самарского сельских поселений.

Добавим, ранее за работу с мобилизованными митрополит Меркурий наградил военного комиссара региона Игоря Егорова медалью святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Также была отмечена работа и других сотрудников военного комиссариата.

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