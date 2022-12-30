Митрополит Меркурий наградил медалью военкома Ростовской области Игоря Егорова

Игорь Егоров был удостоен медали святителя Дмитрия. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

В Ростовской области митрополит Меркурий наградил военного комиссара региона Игоря Егорова медалью святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Об этом говорится на сайте епархии.

Военкома отметили за поддержку «в деле духовного окормления военнослужащих и их семей в период проведения мобилизации». Остальные сотрудники комиссариата были удостоены медали священномученика Николая Попова.

- Многие люди, в числе которых были и воины, подходили и задавали Иоанну Предтече тот же вопрос, который волнует нас в сегодняшние дни: «Что нам делать?». На что он им отвечал: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк.,3:14). Этими принципами до сих пор руководствуются наши Вооруженные Силы, - отметил глава донской митрополии.

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