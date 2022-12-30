4 тысячи срочников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России

В этом году осенний призыв начался на месяц позже Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области по итогам осеннего призыва Вооруженные силы России пополнили около 4 тысяч донских новобранцев. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Большую часть отправили в части на территории Южного военного округа. Кроме того, 15 юношей будут представлять регион в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.

Также, по данным властей, в армию приняли около 200 молодых казаков и более 300 человек с военно-учетной специальностью.

Напомним, в этом году осенний призыв начался на месяц позже, 1 ноября. Набор молодых людей не превысил показатели осени 2021 года. Жителям Дона сообщили, что призыв срочников никак не связан с проведением специальной операции. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил России запретил отправлять призывников в районы СВО.

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