4 тысячи срочников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России

В этом году осенний призыв начался на месяц позже
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области по итогам осеннего призыва Вооруженные силы России пополнили около 4 тысяч донских новобранцев. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
- Большую часть отправили в части на территории Южного военного округа. Кроме того, 15 юношей будут представлять регион в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.
Также, по данным властей, в армию приняли около 200 молодых казаков и более 300 человек с военно-учетной специальностью.
Напомним, в этом году осенний призыв начался на месяц позже, 1 ноября. Набор молодых людей не превысил показатели осени 2021 года. Жителям Дона сообщили, что призыв срочников никак не связан с проведением специальной операции. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил России запретил отправлять призывников в районы СВО.
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