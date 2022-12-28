190 млн рублей пожертвований от жителей Ростовской области направили на нужды бойцов СВО

В начале декабря для военных было выделено 36,6 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 190,3 млн рублей, перечисленных от жителей Ростовской области, направили на поддержку мобилизованных бойцов. При этом, всего на счет фонда добровольных пожертвований поступило уже свыше 732 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.

- Номенклатуру закупленных товаров согласовали. Оставшиеся деньги, по мнению членов попечительского совета, будут резервом для оперативного решения возникающих вопросов в рамках устава фонда, - пояснили власти.

Предполагается, что дополнительные закупки для военных выполняют по заявкам Минобороны РФ. К слову, только в начале декабря 2022 года на эти цели из фонда пожертвований потратили 36,6 млн рублей.

Добавим, семьи военных могут отправлять в зону специальной операции письма, посылки и бандероли. Для этого следует указывать адрес:: 103400, Москва-400, и номер войсковой части. Номера частей можно узнать в военных комиссариатах.

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