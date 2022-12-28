Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 12:31

190 млн рублей пожертвований от жителей Ростовской области направили на нужды бойцов СВО

Дополнительные закупки для военных выполняют по заявкам Минобороны РФ
Ангелина СКИБА
В начале декабря для военных было выделено 36,6 млн рублей

В начале декабря для военных было выделено 36,6 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 190,3 млн рублей, перечисленных от жителей Ростовской области, направили на поддержку мобилизованных бойцов. При этом, всего на счет фонда добровольных пожертвований поступило уже свыше 732 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.

- Номенклатуру закупленных товаров согласовали. Оставшиеся деньги, по мнению членов попечительского совета, будут резервом для оперативного решения возникающих вопросов в рамках устава фонда, - пояснили власти.

Предполагается, что дополнительные закупки для военных выполняют по заявкам Минобороны РФ. К слову, только в начале декабря 2022 года на эти цели из фонда пожертвований потратили 36,6 млн рублей.

Добавим, семьи военных могут отправлять в зону специальной операции письма, посылки и бандероли. Для этого следует указывать адрес:: 103400, Москва-400, и номер войсковой части. Номера частей можно узнать в военных комиссариатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове детям мобилизованных участников СВО показали спектакль «Питер Пэн»

Увлекательный подарок для ребят подготовили при поддержке партии «Единая Россия» (подробности)