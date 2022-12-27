Александр Ищенко: детям участников специальной операции нужны особая поддержка и внимание

Спектакль посетили дети из трех городов и двух районов региона. Фото: сайт Законодательного собрания Ростовской области

В Ростовской области детей из семей мобилизованных участников специальной операции пригласили на спектакль «Питер Пэн». Постановка, которую показали на сцене Ростовского музыкального театра, очень понравилась юным зрителям.

Увлекательный подарок организовали при поддержке «Единой России». Секретарь ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко принял участие в этой акции и от всей души поздравил ребят и их родных с наступающим Новым годом.

Отметим, спектакль посетили дети из Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Азовского и Аксайского районов.

- Буквально несколько дней остается до самого сказочного и светлого праздника - Нового года. Мы хотим подарить для вас новогоднюю атмосферу и ощущение приближающегося чуда, волшебства, исполнения желаний. В предпраздничные дни мы решили провести премьеру прекрасного музыкального спектакля. Верим, что наступающий Новый год принесет что-то доброе и светлое, - сказал Александр Ищенко.

Глава донского парламента отметил, что семьям участников СВО, и прежде всего детям, нужны особое внимание и поддержка, которая может проявляться в самых разных формах. Подобных радостных событий должно быть больше у ребят, добавил депутат.

- Убежден, что пример состоявшегося события поддержат в каждом городе, районе, поселении Ростовской области, - подчеркнул Александр Ищенко.

Добавим, после спектакля в театральной гостиной Музтеатра ребят и их мам ждали угощения и подарки. Кроме того, в холле состоялось интерактивное развлекательное представление, а постановку детского мюзикла гости смогли увидеть на сцене театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парламентарии от Ростовской области вошли в координационную группу по вопросам СВО

Контролировать вопросы социальной и правовой поддержки бойцов будут Ирина Рукавишникова и Виктор Водолацкий (подробности)