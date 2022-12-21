Парламентарии от Ростовской области вошли в координационную группу по вопросам СВО

Возглавил рабочую группу первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламентарии от Ростовской области вошли в координационную группу по вопросам специальной операции. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в Законодательном собрании донского региона.

Так, в составе рабочей группы будет работать Ирина Рукавишникова - сенатор от Заксобрания Дона, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Еще одним представителем Ростовской области стал Виктор Водолацкий - депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Рабочая группа, сформированная по распоряжению президента России Владимира Путина, будет вести мониторинг мобилизованных граждан, следить за взаимодействием власти и организаций по вопросам социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей.

- Защита прав наших ребят, участвующих в специальной операции, а также членов их семей - важнейший вопрос. Важно, что президентом создан такой влиятельный орган, позволяющий снять массу проблем в этой части. Координационная группа будет предлагать решения на уровне актов правительства и взаимодействовать по их исполнению с регионами. Мы к этой работе готовы, - сказал председатель донского Заксобрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.

Известно, что возглавил рабочую группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- По сути, эта группа - инструмент обратной связи для президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи, - пояснил Андрей Турчак.

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