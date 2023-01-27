В Ростовской области введут дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных бойцов

Сейчас консультации для близких мобилизованных военных проводят в Службе-122. Фото: Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области планируют утвердить дополнительные меры поддержки для мобилизованных бойцов и членов их семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя донского Заксобрания Сергей Михалев.

- В ближайшее время будут приняты нормы, которые позволят назначать адресную социальную помощь в виде пособия, не учитывая доходов и единовременных выплат самого мобилизованного, - рассказал Сергей Михалев.

Также изменения коснутся помощи на основании социального контракта. Одновременно готовят проект поправок к закону о компенсации расходов на газификацию жилья.

Добавим, сейчас на Дону действуют 23 меры поддержки для участников СВО и их близких. Это единовременные выплаты мобилизованным в 150 тысяч рублей, 600 тысяч рублей тем, кто тяжкое увечье. Семье погибшего выплачивают 2 млн рублей, утверждена единовременная выплата детям военнослужащих, включая студентов в возрасте до 23 лет, в размере 20 тысяч рублей.

Действуют льготы по транспортному и земельному налогу. Проводят бесплатные юридические консультации, помогают при трудоустройстве.

- Оказание мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям - постоянная работа. Мы будем выходить с инициативами на федеральный уровень и продолжим совершенствовать региональное законодательство, - добавил Сергей Михалев.

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