В Ростовской области выплаты для неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8 %

Выплаты по старости в среднем повысились на 901 рубль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января в Ростовской области страховые пенсии 907 тысяч неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8 %. Об этом сообщает донское отделение Социального фонда России.

- Выплаты по старости в среднем повысились на 901 рубль. Стоимость одного коэффициента изменилась с 118,10 до 123,77 рубля, а размер фиксированной суммы в составе страховой пенсии - с 7220,74 до 7567,33 рубля, - уточнили в СФР по Ростовской области.

Специалисты добавили, что прибавка у каждого человека индивидуальна. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, тем больше размер денежных перечислений и, соответственно, индексации.

Добавим, пенсии тем, кто в течение года должны завершить работу, также планируют повысить. Индексацию обещают провести на второй месяц после увольнения.

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