В Ростове-на-Дону предложили назвать улицу имени Владимира Жириновского

Владимир Жириновский посещал донской регион порядка 17 раз
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове предложили назвать улицу имени Вадимира Жириновского. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ростовской области Евгений Федяев. Свое предложение он опубликовал в своем telegram-канале.
Евгений Федяев направил обращение главе региона Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко. По словам депутата, Владимир Жириновский посещал донской регион порядка 17 раз. Жители Ростовской области каждый год направляли сотни обращений к основателю ЛДПР.
И эти люди всегда получали помощь от Владимира Вольфовича, — добавил Федяев.
Отметим, что в столице уже есть улица с таким названием. Она находится недалеко от дома, где проживал лидер фракции ЛДПР много лет. Улица Жириновского есть и в Краснодаре.
Напомним, что Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. Причиной его смерти стали осложнения после ковида.
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