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НовостиОбщество27 января 2023 5:17

В Ростове-на-Дону предложили назвать улицу имени Владимира Жириновского

В Москве уже есть улица с таким названием
Лейла МИРИШОВА
Владимир Жириновский посещал донской регион порядка 17 раз

Владимир Жириновский посещал донской регион порядка 17 раз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове предложили назвать улицу имени Вадимира Жириновского. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ростовской области Евгений Федяев. Свое предложение он опубликовал в своем telegram-канале.

Евгений Федяев направил обращение главе региона Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко. По словам депутата, Владимир Жириновский посещал донской регион порядка 17 раз. Жители Ростовской области каждый год направляли сотни обращений к основателю ЛДПР.

И эти люди всегда получали помощь от Владимира Вольфовича, — добавил Федяев.

Отметим, что в столице уже есть улица с таким названием. Она находится недалеко от дома, где проживал лидер фракции ЛДПР много лет. Улица Жириновского есть и в Краснодаре.

Напомним, что Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. Причиной его смерти стали осложнения после ковида.

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