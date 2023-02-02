В северных районах Ростовской области планируется развивать специализированную кардиологическую помощь

Северные районы в регионе наиболее протяженные, а плотность населения небольшая. Фото: правительство Ростовской области

В северных районах Ростовской области планируют развивать специализированную кардиологическую помощь. Этот вопрос обсудили в ходе выездного совещания в Миллерово, которое провел замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков с представителями медицинского сообщества.

- Вопросы организации качественной и доступной медицинской помощи жителям северных районов области очень важны, так как удаленность некоторых территорий от областного центра составляет более 400 километров, - поделился Андрей Пучков.

Отметим, что в «Северный медицинский округ» донского региона входят восемь муниципалитетов: Чертковский, Боковский, Кашарский, Миллеровский, Советский, Верхнедонской Тарасовский и Шолоховский районы. Общая численность населения составляет больше 200 тысяч жителей.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, северные районы в регионе являются наиболее протяженными, с небольшой плотностью населения. Для решения вопроса по приближению медпомощи жителям на совещание пригласили главных внештатных специалистов минздрава области по различным направлениям, координаторов медицинских округов и главных врачей лечебных учреждений семи ближайших районов.

Важным вопросом являлось наличие врачей. Укомплектованность медицинскими работниками некоторых больниц составляет меньше 60%. Также отметили необходимость привлечения докторов, взаимодействие между самим больницами и развитие выездных форм работы.

- С января лечебные учреждения перешли в областное подчинение. Мы можем вместе работать, в одном направлении. В первую очередь это маршрутизация больных, которую мы хотим отладить здесь между больницами. Также узкие специалисты одной больницы могут выезжать в соседнюю территорию для проведения консультаций, - поделилась главврач центральной районной больницы Тарасовского района Валентина Глухова.

В ходе встречи приняли решение развивать оказание специализированной кардиологической помощи. Также обсуждались вопросы по созданию отделений кардиологии, первичных сосудистых отделений и неврологии.

По словам главного внештатного кардиолога Ростовской области Алексея Хрипуна, в регионе на протяжении нескольких лет идут работы по созданию сети первичных сосудистых центров.

Остался север области, где необходимы изменения, внедрение уже имеющихся в регионе технологий. Мы готовы делиться, учить, приглашать на свою базу, для того чтобы тиражировать технологии, которые могут быть реализованы в конкретной территории области, - подчеркнул главный внештатный кардиолог Ростовской области Алексей Хрипун.

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