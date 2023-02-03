Почему в Ростовской области произошел рост заболеваемости коронавирусом

В регионе распространяется штамм "омикрон". Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе распространяется штамм "омикрон". Почему в Ростовской области произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Светлана Ненадская в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM назвала предпосылки такого резкого скачка.

ВАРИАНТЫ "ОМИКРОНА"

- Количество заболевших увеличилось на четвертой неделе месяца по сравнению с третьей неделей на 40,5%, - рассказывает специалист в интервью "КП-Ростов-на-Дону". - Абсолютное число случаев конечно, не очень велико – около 400. Не сравнить с предыдущим годом, но, тем не менее, рост есть.

Болеет взрослое, трудоспособное население в возрастных категориях 30-49 лет и 50-64 года. На детей приходится небольшой процент. В организованных коллективах еще соблюдаются фильтры, введенные в эпидемический период гриппа, и это несколько сдерживает заболеваемость. Рост подтверждается и тем, что по результатам секвенирования этого года определяется геновариант "омикрон" и множество его различных вариантов, что косвенно свидетельствует о миграции населения, в том числе возвращение из отпусков и каникул.

Доминирует вариант BA.4 и BA.5, но имеет место, так называемый "stels-омикрон", "омикрон-кентавр", "цербер" – все они встречаются на территории Ростовской области.

Насчет штама "кракен", то у Роспотребнадзора нет информации, что на территории области выявлена тая разновидность.

РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ СНИЖАЕТСЯ

- Ростовчане расслабились, - разводит руками Светлана Алексеевна. - Не боятся, ни за себя, ни за своих близких. Жители не соблюдают правила безопасного поведения, как например, ношение масок.

Я сегодня ехала на работу в автобусе и кроме меня, ни одного человека не было в маске. Люди не используют антисептики. Нередко можно встретить человека с признаками простуды – кашель, насморк, чихание – это и приводит к росту числа заболевших. Кроме того, не соблюдается и безопасная дистанция в 1,5-2 метра.

У тех, кто отказался от прививки или не переболел еще коронавирусом, есть большая возможность заболеть. Ведь он передается воздушно-капельным путем – этот путь основной, ведущий. Есть еще и контактный путь: не используя антисептик, можно подержаться за поручень, за который до этого держался больной человек, и заболеть. Поэтому мы и говорим о соблюдении и масочного режима, просим население пользоваться антисептиками, соблюдать респираторный этикет.

Даже если с вами рядом больной человек, но он в маске, риск инфицирования снижается более, чем на 90%.

Эфир слушайте сегодня в 17:03 на 89.8 FM.

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