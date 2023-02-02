Привязали к ногам гири и утопили: в Ростовской области мужчину будут судить по делу об убийстве 25-летней давности

Обвиняемого задержали только в апреле 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела об убийстве двух человек. Преступление произошло еще 25 лет назад, однако один из подозреваемых предстанет перед судом только сейчас.

По версии следствия, в августе 1998-го обвиняемый вместе с тремя сообщниками напал на двух мужчин. Наживой злоумышленников должна была стать иномарка Audi-80. Они сначала избили пострадавших, потом погрузили их в багажник и вывезли в безлюдное место в Чертковском районе. Они привязали к ногам потерпевших гири и сбросили их в реку Калитва.

В разные годы следователям удалось поймать двух фигурантов. Их осудили на длительные сроки: одного — в 1999 году, другого — 2012 году.

В отношении третьего было возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в совершении убийства двух лиц, с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Однако задержать его удалось только в апреле 2022 году — выяснилось, что тот скрывался в Республике Казахстан. После этого подозреваемого экстрадировали в Россию, где сразу взяли под стражу.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета России.

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