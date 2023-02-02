Стрельбу возле торгового центра в Ростове устроил отец пятерых детей

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове 2 февраля в Советском районе произошло ЧП. Возле торгового центра на улице Еременко произошла стрельба. По словам источника издания в правоохранительных органах, огонь открыл 50-летний мужчина, чья личность уже установлена. С места происшествия он скрылся на автомобиле.

«КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о подозреваемом в стрельбе.

ВЗЯЛИ НА РАБОТУ ИЗ ЖАЛОСТИ

Сотрудник торгового центра рассказал, что стрелял их бывший сотрудник.

- Говорят, он сумасшедший. Какое-то время назад у нас работал, потом запил, белая горячка началась. Его уволили. Позже директор его пожалел. Все же пятерых детей человек воспитывает. Руководитель устроил его в санаторий за свой счет, после опять взял на работу, правда на должность пониже, - говорит собеседник.

Около двух месяцев назад, по словам сотрудника ТЦ, мужчина перестал приходить на работу. Заявился же в торговый центр он только сегодня. С собой принес большую сумку, шумовую гранату, и, по предварительным данным, два ружья.

- Начал стрелять прямо в торговом павильоне. Сильно напугал всех. Слава Богу, никто не задело, - рассказывает собеседник издания.

СПУГНУЛ ОХРАННИК

Кстати, спугнул дебошира охранник ТЦ.

- Он настоящий герой. Вначале включил сигнализацию, потом кинулся к злоумышленнику, выбил у него оружие из рук. Но тот достал второй автомат и опять выстрелил. А потом убежал, - добавил собеседник.

К счастью, и в этот раз обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, чуть позже дебошира видели в "Ниссане" в компании двоих мужчин.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что к моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, - сказали в пресс-службе ведомства.

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