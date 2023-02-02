"Объявлен план-перехват": Что известно о стрельбе возле торгового центра в Ростове

В городе объявлен план "Сирена" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, в четверг, второго февраля, неизвестный открыл стрельбу, сообщает источник издания в правоохранительных органах. По данным собеседника, инцидент произошел около торгового центра, расположенного на улице Еременко.

ВСЕМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИКАЗАЛИ БЫТЬ В БРОНЕЖИЛЕТАХ

Неизвестный скрылся. При этом, подчеркнул источник издания, его личность установлена. Им оказался 50-летний мужчина, прописанный в одном из поселков Аксайского района.

Изначально нарядам полиции дали ориентировку на мужчину, который передвигается на белом «Хендай Солярис», а после поступила информация о том, что подозреваемый может перемещаться по городу на «Ниссане Х-Трейл».

Также известно, что с ним в салоне могут находиться двое вооруженных мужчин.

- Он может двигаться в сторону Рабочей площади, - сказал собеседник издания.

Тем временем всем нарядам полиции поступила команда о том, что необходимо тщательно проверять и досматривать все «Ниссаны», которые въезжают в город или выезжают из него. Также полицейским необходимо быть в бронежилетах. В городе введен план «Сирена», сообщает источник издания.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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