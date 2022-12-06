Расследованием будет заниматься первый отдел по расследованию особо важных дел. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Новошахтинске Ростовской области неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Чтобы поймать преступника, в городе объявили план-перехват «Сирена». Публикуем полную хронологию событий и последние новости о нападении на сотрудников полиции 6 декабря 2022.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Происшествие случилось в поселке Соколово-Кундрюченском, в пригороде Новошахтинска. Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что около 12 часов полицейские проводили мероприятия по поиску пропавшей женщины. Возле рощи они заметили подозрительного мужчину и попросили его предъявить документы. В ответ тот начал стрелять.

По предварительной информации, у преступника был автомат. Он ранил одного из полицейских. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

ПРОВЕРЯЮТ ВСЕХ

В городе объявлен план-перехват «Сирена». Правоохранители разыскивают подозреваемого, досматривают автомобили и проверяют документы. Из-за этого на трассах возле Новошахтинска образовались пробки.

Правоохранители досматривают автомобили и проверяют документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я ехал на маршрутке мимо блокпоста часа полтора назад. Нас тщательно проверяли, - рассказал местный житель Максим. - Полицейские останавливают и частные авто, и общественный транспорт. Заходят люди экипированные, опрашивают, документы могут спросить. И объясняют, где движение перекрыто, где можно проехать.

Приостановлено движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Автобусы не ходят в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский, не работают и внутригородские маршруты № 4, 8 и 9.

В администрации Новошахтинска жителей призвали не выходить из дома, пока в городе ведутся оперативные мероприятия.

ЧТО С ПОСТРАДАВШИМ?

Раненого полицейского доставили в городскую больницу. У пострадавшего ранение бедра — он находится в состоянии средней тяжести.

— Поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. В Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов, — сообщил губернатор Василий Голубев.

Пострадавший полицейский находится в состоянии средней тяжести. Фото: из архива семьи сотрудника.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», пострадавший женат, у него двое детей. Супруга полицейского рассказала, что по графику у мужа должен был быть выходной. Однако в связи с пропажей женщины ему пришлось выйти на работу.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту стрельбы по полицейским было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

— По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, - рассказали в СК России по РО. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, — сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

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