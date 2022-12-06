В Ростовской области после стрельбы по сотрудникам МВД завели уголовное дело

Дело возбуждено по двум уголовным статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после стрельбы по сотрудникам полиции возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Разбирательства начали по статьям «Посягательство на жизнь правоохранителя» и «Незаконный оборот оружия». Сейчас уже создана следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого в нападении, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, около полудня 6 декабря в пригороде Новошахтинска на сотрудников полиции напал вооруженный мужчина в камуфляже. Он отрыл огонь, ранил одного из полицейских и после этого скрылся с места преступления.

Добавим, пострадавший представитель МВД сейчас находится в городской больнице в состоянии средней тяжести. Лечением раненого занимаются местные врачи и хирурги Ростовской областной больницы.

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