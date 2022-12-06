Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:19

В Новошахтинске объявили план «Сирена» после стрельбы по сотрудникам полиции

Неизвестный мужчина напал на правоохранителей, а потом скрылся
Ангелина СКИБА
Один из сотрудников МВД получил ранение во время стрельбы

Один из сотрудников МВД получил ранение во время стрельбы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в пригороде и на территории Новошахтинска начали розыск мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

- Полицейские сейчас проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, нападение произошло сегодня около полудня в пригороде Новошахтинска. Правоохранители занимались розыском пропавшей без вести женщины, но в какой-то момент неизвестный в камуфляжной форме открыл по ним огонь. После этого мужчина скрылся.

Известно, что один из сотрудников МВД получил ранение во время стрельбы. К этой минуте объявлен план «Сирена».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пенсионеру из Таганрога помогли отсудить 140 тысяч рублей

Перерасчет и выплату мужчина получил в отделении Пенсионного фонда (подробности)