В Новошахтинске объявили план «Сирена» после стрельбы по сотрудникам полиции

Один из сотрудников МВД получил ранение во время стрельбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в пригороде и на территории Новошахтинска начали розыск мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

- Полицейские сейчас проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, нападение произошло сегодня около полудня в пригороде Новошахтинска. Правоохранители занимались розыском пропавшей без вести женщины, но в какой-то момент неизвестный в камуфляжной форме открыл по ним огонь. После этого мужчина скрылся.

Известно, что один из сотрудников МВД получил ранение во время стрельбы. К этой минуте объявлен план «Сирена».

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