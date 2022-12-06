В Ростовской области пенсионеру из Таганрога помогли отсудить 140 тысяч рублей

Интересы таганрожца в суде отстояли сотрудники прокуратуры Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области пенсионеру из Таганрога помогли отсудить более 140 тысяч рублей. Это оказалось возможным только после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Изначально таганрожец пытался сам решить ситуацию. Мужчина обратился в отделение ПФР с просьбой включить в стаж несколько периодов работы и обновить ему страховую пенсию. Однако в ответ на это поступил отказ, потому что «документы якобы противоречили имеющимся данным».

Тогда пенсионер обратился в прокуратуру. Специалисты провели проверку и выяснили, что заявления сотрудников ПФР «не соответствовали действительности». После этого представители ведомства подали иск. В судебной инстанции поддержали истца и потребовали устранить нарушение, что и было в итоге сделано.

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