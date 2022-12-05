Жительница Ростова поверила аферисту и потеряла сразу 100 тысяч рублей

Мошенник представился сотрудником банка и предупредил о «сомнительных операциях» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Ростова-на-Дону поверила лжесотруднику банка и потеряла сразу 100 тысяч рублей. Афериста, который обманом похитил деньги, уже разыскивают, возбуждено дело. Об этом 5 декабря рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, неизвестный мужчина позвонил 65-летней ростовчанке, представился работником финансового учреждения и сообщил о «сомнительных операциях по счету». Женщина заволновалась, но «специалист» пообещал защитить накопления.

Собеседник попросил специальный код из смс-сообщения, а потом заявил, что «все прошло успешно» и отключился. В этот момент со счета обманутой жертвы списались все сбережения.

Сотрудники полиции напоминают: не доверяйте незнакомцам, которые звонят и угрожают потерей средств. Такие предупреждения нужно проверять лично по официальным телефонам банков. Еще лучше совсем не отвечать, когда звонят с неизвестных номеров.

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