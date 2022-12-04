Житель Ростовской области остался без накоплений, желая обезопасить свои деньги

Постарадвший от мошенника обратился за помощью в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Азовском районе, 54-летний мужчина стал жертвой мошенника, сообщили в донском главке.

Дончанину позвонили на сотовый с незнакомого номера. Собеседник сказал, что работает в службе безопасности банка. Затем незнакомец сообщил, что в последнее время мошенники часто крадут средства со счетов.

Следом звонивший предложил жителю Азовского района обезопасить сбережения. Для этого, сказал аферист, необходимо только продиктовать реквизиты карты и код из смс-сообщения, что дончанин и сделал. А через мгновение с его счета пропали 225 тысяч рублей. Мужчина начал звонить по входящему номеру, но телефон был уже выключен.

Только тогда дончанин понял, что его обманули.

- Потерпевший написал заявление. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемого разыскивают, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В случае, если мошенника поймают, а суд признает вину, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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