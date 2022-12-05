В Таганроге сообщили о прекращении водоснабжения из-за ухудшения погоды

Ветер, который влияет на водоснабжение, должен ослабнуть до 7 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 декабря в Ростовской области жители Таганрога пожаловались на отсутствие воды в кранах. По словам людей, с самого утра ресурс перестали подавать в разных районах города, в некоторых местах вода сейчас идет с перебоями.

По данным водоканала, проблемы со снабжением жилых домов и других зданий напрямую связаны с ухудшением погоды.

- Произошло усиление восточного ветра в местах водозаборов, поэтому уровень воды в источниках достиг минимального. В связи с этим возможны ограничения в подаче питьевой воды в разводящие сети, - прокомментировали в ведомстве.

В организации добавили, что отгонные явления должны ослабнуть до 7 декабря. На данный момент в приморском городе действует штормовое предупреждение, а уровень воды в Таганрогском заливе находится в районе опасных отметок.

Добавим, примерно такая же ситуация сегодня и в Ростове-на-Дону. Специалисты городского водоканала пояснили, что в Дону образовался мелкий лед, который мешает водозабору. Сейчас с этой проблемой работают. Подача холодной воды должна улучшиться в ближайшие сутки.

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Специалисты уверены, что ситуация должна стабилизироваться уже в скором времени (подробности)