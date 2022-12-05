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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:57

Водоканал ограничил подачу воды в Ростове из-за образования мелкого льда и обмеления Дона

Специалисты уверены, что ситуация должна стабилизироваться уже в скором времени
Ангелина СКИБА
Полного прекращения водоснабжения не произошло, ресурс подают с пониженным давлением

Полного прекращения водоснабжения не произошло, ресурс подают с пониженным давлением

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 декабря в Ростове-на-Дону ограничили подачу воды из-за образования шуги - мелкого льда - в местах водозабора. Ресурс в краны сейчас подают с пониженным давлением, сообщили в Ростовводоканале.

- Специалисты принимают оперативные меры для улучшения ситуации. Полного прекращения водоснабжения не произошло. Подача лишь временно ограничена в некоторых районах города из-за сниженного давления в сети, - пояснил директор технологического департамента компании Игорь Тронь.

Специалисты уверены, что ситуация должна стабилизироваться уже в скором времени. Такого же мнения придерживаются и синоптики. По прогнозу, в ближайшие сутки ветер должен стихнуть, и после этого шуга снова растает.

Добавим, обычно при сильном ветре и резком падении температур образуется мелкий лед, который налипает на водозаборы и мешает работе техники. До конца зимы подобные ограничения могут повториться.

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