В Ростове из-за образования шуги в трех районах города перекрыли воду

Коммунальщики надеются, что в ближайшие сутки ситуация с погодой стабилизируется. Фото: Денис ДЕМКОВ.

В Ростове-на-Дону из-за понижения уровня воды в Дону и низких температур на протяжении нескольких последних дней на водозаборных сооружениях Ростовводоканала, расположенных в Александровке, произошло образование наледи и ухудшение пропускной способности водозаборных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение частично коснется Пролетарского, Кировского и Октябрьского районов донской столицы. По словам директора технологического департамента предприятия Игоря Троня, в связи с уменьшением ветра, восстановление водоснабжения планируется до 13:00 в полном объеме.

Коммунальщики надеются, что в ближайшие сутки ситуация с погодой стабилизируется - ветер стихнет и не будет способствовать образованию шуги в реке.

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