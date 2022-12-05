Холодный и ветреный понедельник ожидается в Ростове днем 5 декабря

Порывы ветра будут в основном восточного направления
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Днем 5 декабря в Ростове-на-Дону будет холодно и ветрено. Об этом жителей и гостей донской столицы предупреждают синоптики.
В среднем температура воздуха сегодня составит около -2 градусов. Ветер будет в основном восточного направления, примерно 7-17 метров в секунду.
К ночи столбики термометров должны понизиться до -6 градусов. При этом атмосферное давление днем будет достигать 770 мм ртутного столба, в ночное время суток - 768 мм ртутного столба.
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