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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:30

Холодный и ветреный понедельник ожидается в Ростове днем 5 декабря

Прогнозируют около -2 градусов, к ночи температура воздуха должна опуститься до -6 градусов
Ангелина СКИБА
Порывы ветра будут в основном восточного направления

Порывы ветра будут в основном восточного направления

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем 5 декабря в Ростове-на-Дону будет холодно и ветрено. Об этом жителей и гостей донской столицы предупреждают синоптики.

В среднем температура воздуха сегодня составит около -2 градусов. Ветер будет в основном восточного направления, примерно 7-17 метров в секунду.

К ночи столбики термометров должны понизиться до -6 градусов. При этом атмосферное давление днем будет достигать 770 мм ртутного столба, в ночное время суток - 768 мм ртутного столба.

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