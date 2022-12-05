В Ростове на этой неделе заметно потеплеет, а ветер ослабнет

Ураганный ветер закончится на этой неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На новой рабочей неделе в Ростове стихнет ураганный ветер, а столбик термометра поднимется до 7 градусов выше нуля. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Однако еще в понедельник, 5 декабря, ожидается облачная с пояснениями погода, без осадков. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер 8-13 метров в секунду, иногда с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем до минус 4, ночью до минус 12.

6 декабря в донской столице без осадков. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Столбик термометра в ночные часы опустится до минус 11 градусов, днем — до минус 3 градусов. Примерно такая же погода ожидается и в среду, 7 декабря, когда в дневные часы будет до минус двух градусов.

Уже в четверг, 8 декабря, ожидается, что ветер стихнет до 5-8 метров в секунду. Ночью будет не холоднее двух градусов ниже нуля, а столбик термометра покажет 4 градуса. Без осадков. В пятницу, 9 декабря в ночные часы температура воздуха составит 4 градуса, а днем - 7 градусов выше нуля.

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