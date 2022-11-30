На участке Аксай - Ростов-на-Дону уровень водоема сохранится в пределах неблагоприятных отметок Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра понизился уровень воды в реке Дон. Свидетельства разгула стихии сняли на камеру и опубликовали в социальных сетях очевидцы. Снимки появились в сети в среду, 30 ноября.

К слову, об усилении ветра горожан накануне предупреждали спасатели. В Ростове-на-Дону прогнозируют порывы до 20-23 м/с. Сейчас ветер только восточный, и это направление в ближайшее время не изменится.

По данным метеорологического бюллетеня, опасных гидрологических явлений за прошедшие сутки не было. Однако сегодня утром уровень воды на 64-82 см опустился ниже неблагоприятных отметок в устье Дона, а также на участке Аксай - Азов.

Добавим, понижение воды до опасной отметки ожидается около Азова до конца суток 30 ноября, в течение 1 декабря и утром 2 декабря. На участке Аксай - Ростов-на-Дону уровень водоема сохранится в пределах неблагоприятных отметок.

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