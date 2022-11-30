В Ростове автобус попал в ДТП и оставил без электричества жителей Железнодорожного района

Авария произошла на спуске недалеко от памятника стачке 1902 года. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове пассажирский автобус попал в ДТП и оставил без электричества часть жителей Железнодорожного района донской столицы. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, транспорт, вероятно, потерял управление и на полном ходу протаранил несколько легковушек, оборвал провода, а потом ушел в кювет. Все это случилось на спуске недалеко от памятника стачке 1902 года.

В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что машины получили механические повреждения, при этом, предварительно, никто из людей не пострадал. Сейчас обстоятельства случившегося еще уточняют.

В УГИБДД уточнили ситуацию. Предварительно, около 11:30 на улице Трудящихся в Ростове 51-летний водитель автобуса Man Lions не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Hyundai Sonata, а также припаркованными Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. После этого транспорт оказался в кювете.

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