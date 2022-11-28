В центре Ростова-на-Дону полицейский автозак врезался в иномарку

Столкнулись полицейская «ГАЗель» и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В понедельник, 28 ноября, в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием служебной «ГАЗели». Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Полицейский автомобиль двигался со включенными проблесковыми маячками. Предварительно, при повороте направо на улицу Малюгиной водитель не убедился в безопасности маневра. Столкновение произошло со встречным автомобилем Hyundai Accent, - пояснили в ведомстве.

Известно, что из людей никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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