На трассе столкнулись Opel Vivaro и большегруз DAF. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Два человека погибли, еще трое пострадали после столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла около 4 часов утра на одном из участков направления Ростов - Таганрог. Предварительно, 28-летний водитель Opel Vivaro по неизвестной пока причине врезался в припаркованный большегруз DAF.

Известно, что фура до этого остановилась в пути из-за технической неисправности. Около машины был выставлен аварийный знак, горели габаритные огни. Добавим, в момент аварии в салоне мини-автобуса находились восемь пассажиров.

- После удара от серьезных травм погибли девушка 19 лет и 33-летняя женщина. Мужчину 40 лет и женщину 69 лет увезли в больницу, 36-летней пострадавшей на месте оказали медицинскую помощь. Все эти люди находились в Opel Vivaro, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД.

Микроавтобус, по данным правоохранителей, принадлежит частному лицу. Сейчас специалисты выясняют детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, за прошедшие сутки произошли и другие аварии. Например, вчера в Ростове на Нагибина столкнулись сразу шесть машин. В этом ДТП пострадал один человек. Позже вечером стало известно о грузовике с бетонными тетраэдрами, который перевернулся прямо посреди проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Следует строго придерживаться ПДД, а также выдерживать безопасные скорость и дистанцию. Лучше не пытаться выполнять резкие маневры на дороге.

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