Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Ростове на Ларина

В аварию попали Kia Optima и автобус МАЗ. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону на улице Ларина произошла авария с участием седана Kia Optima и пассажирского автобуса. Пострадал один человек, 33-лений пассажир иномарки. Об этом вечером 25 ноября сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Все произошло около 16 часов. За рулем Kia находился 23-летний водитель. Предварительно, он перестраивался на дороге, когда врезался в попутный общественный транспорт, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что в автобусе в момент столкновения были 25 человек, ни от кого из них жалоб на травмы в итоге не поступило. Люди находились в маршруте № 22 «Центральный рынок - Темерник».

Сотрудники Госавтоинспекции просят донских водителей быть внимательными на дорогах, придерживаться ПДД и не выполнять резких необдуманных маневров.

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