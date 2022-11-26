Большегруз с бетонными тетраэдрами опрокинулся на трассе в Ростовской области

Тяжеловесный транспорт получил механические повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в аварий с большегрузом на трассе А-260 в хуторе Поповка никто не пострадал. Повреждения получил только сам тяжеловесный транспорт. Такой комментарий относительно дорожного происшествия поступил утром 26 ноября от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

Напомним, вчера поздно вечером очевидцы сообщили в сети, что на маршруте Каменск-Шахтинский - Донецк опрокинулся грузовик с бетонными тетраэдрами. После этого на дорогу вылилась часть дизельного топлива.

Известно, что на месте происшествия работали правоохранители. Интернет-пользователи предположили, что водитель попал в ДТП из-за того, что не справился с управлением.

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Подробности этой аварии рассказали в управлении ГИБДД России по Ростовской области (подробности)