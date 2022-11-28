В Ростове зарегистрировали ДТП с «перевертышем»

В аварию попали Lada Granta и Kia Picanto. Фото: управление ГИБДД России по региону

28 ноября на одной из улиц Ростова произошло ДТП с «перевертышем», сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по региону.

Предварительно, около 9 утра 53-летний водитель Lada Granta не уступил дорогу на проезжей части и врезался в Kia Picanto. Сила удара, вероятно, была немалая, потому что второе авто отлетело в сторону и опрокинулось.

В итоге пострадал 36-летний водитель Kia Picanto и его пассажирки 36 и 67 лет. Сейчас этим случаем занимаются сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону полицейский автозак врезался в иномарку

Сейчас причины и обстоятельства этой аварии выясняют правоохранители (подробности)