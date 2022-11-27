В Ростове неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика и уехал

Несчастный случай произошел в садоводческом товариществе на улице Золотистой. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Первомайском районе Ростова-на-Дону неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика и уехал. Сейчас нарушителя разыскивают правоохранители, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Ребенок попал под машину 27 ноября около 12 часов дня в садоводческом товариществе на улице Золотистой, в районе дома № 50. Школьнику потребовалась медицинская помощь, сейчас он уже дома, - сообщили в управлении ГИБДД.

Мальчик не запомнил, как выглядела машина и кто был за рулем, но, возможно, кто-то был свидетелем случившегося. Если вы видели это происшествие или подозрительное авто около полудня, нужно позвонить в дежурную часть отдела Госавтоинспекции.

АЛЛО!

Номер телефона дежурной части ОГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону: 8(863)249-26-49

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