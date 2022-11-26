Под Ростовом-на-Дону в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли две женщины

Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 26 ноября на трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Авария унесла жизни 19-летней девушки и 33-летней женщины. Мужчина 40 лет и женщина 69 лет попали в больницу, 36-летней пострадавшей оказали первичную медицинскую помощь. Все эти люди находились в Opel Vivaro, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в микроавтобусе было 8 пассажиров, управлял транспортом 28-летний водитель. Мужчина по неизвестной причине врезался в припаркованный большегруз DAF, который был припаркован из-за технической неисправности. Около фуры был выставлен аварийный знак, горели габаритные огни.

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Следует строго придерживаться ПДД, а также выдерживать безопасные скорость и дистанцию.

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Авария произошла рано утром 26 ноября (подробности)