В Ростовской области столкнулись малотоннажный грузовик и фура с цистерной

Авария произошла на автодороге Пролетарск - хутор Сухой - слобода Большая Орловка. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе столкнулись малотоннажный грузовик и фура с цистерной. В аварии пострадал один из водителей, его на машине скорой помощи увезли в больницу. Об этом 27 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- После аварии помощь медиков потребовалась 40-летнему мужчине, который находился за рулем автомобиля «ГАЗ-2217». Сейчас правоохранители еще уточняют обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что дорожное происшествие зарегистрировали днем, около 14 часов, на участке дороги Пролетарск - хутор Сухой - слобода Большая Орловка. Предварительно, 52-летний водитель Renault Magnum с полуприцепом-цистерной, поворачивая направо, не учел погодных условий и допустил занос. В итоге цистерна неповоротливого транспорта оказалась на встречной полосе и зацепила «ГАЗ».

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Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося (подробности)