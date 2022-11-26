Очевидцы: в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП на пересечении Ворошиловского и Суворова

Предварительно, в аварии никто не пострадал Фото: Сергей ГАПОН

26 ноября в Ростове произошло еще одно массовое ДТП. На этот раз машины столкнулись на пересечении Ворошиловского и Суворова. Об этом сообщают очевидцы.

По словам ростовчан в аварию попали сразу пять машин. На месте происшествия видели правоохранителей и скорую помощь. Люди утверждают, что мог пострадать один из водителей.

Предварительные данные по случившемуся уже получили в отделе пропаганды УГИБДД. Информации о пострадавших с места происшествия в ведомство не поступало. Известно только, что машины получили механические повреждения.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорога на участке Ворошиловский/Суворова сейчас свободна, ранее также не наблюдалось серьезных заторов на этом отрезке пути.

Напомним, вчера на Нагибина в Ростове столкнулись шесть автомобилей. Владельца одного из транспортных средств увезли в больницу.

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