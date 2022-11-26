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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 16:49

В Шахтах пожилой водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося
Ангелина СКИБА
Пешеход попала под колеса Chevrolet Niva. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Пешеход попала под колеса Chevrolet Niva. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 26 ноября в Шахтах 72-летний водитель на Chevrolet Niva сбил женщину 43 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Пострадавшей потребовалась разовая медицинская помощь. Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто спровоцировал несчастный случай - сама женщина или владелец автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Известно, что все дорожное происшествие зарегистрировали около 17 часов на улице Ионова. Пешеход перебегала дорогу по «зебре» справа налево по ходу движения транспорта.

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Кроме того, травмы получили еще несколько человек (подробности)