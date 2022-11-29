В Ростове-на-Дону до 1 декабря ожидается усиление ветра до 20 м/с

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону с 29 ноября до 1 декабря ожидается усиление ветра до 20 м/с. Из-за этого в городе объявили штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС донской столицы.

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Во время стихии лучше держаться в стороне от деревьев, легких мачт, рекламных вывесок и любых других слабоукрепленных конструкций.

Запрещено подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в квартирах нужно сразу же отключать все электроприборы. В случае опасности следует звонить по номеру «112».

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