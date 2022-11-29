Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ростове превышен на 20%

Привились от гриппа к 18 ноября около 1,8 миллиона жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону эпидпорог по гриппу превышен на 20%. Об этом стало известно из бюллетеня НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. По данным специалистов, пик заболеваемости придется на конец декабря — начало января.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора Ростовской области, с начала эпидсезона в Ростовской области подтверждены только четыре случая заболевания гриппом. Это вирус А(H1N1)pdm09, или в простонародье «свиной грипп».

Также за прошедшую неделю на территории Ростовской области выявлено больше 16 тысяч случаев заражения ОРВИ. Это всего на 1% ниже эпидемического порога.

Привились от гриппа к 18 ноября около 1,8 миллиона жителей региона. Это 43% от общей численности населения.

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(Подробности)