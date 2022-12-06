Что происходит в Новошахтинске в Ростовской области, где мужчина открыл стрельбу по полицейским

Движение в Новой Соколовке перекрыто. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Жители Новошахтинска всерьез напуганы. Во вторник, шестого декабря, посреди дня неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, ранил одного и скрылся с места происшествия. В городе объявили план-перехват «Сирена». Местные власти настоятельно рекомендуют людям не выходить из дома. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали, что сейчас происходит в городе.

ПРОСЯТ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Пешеходы — по домам, а на дорогах — пробки. Власти Новошахтинска просят горожан укрыться дома, пока в городе разыскивают преступника, открывшего огонь по полицейским.

В центре города относительно спокойно. Фото: Александр Гармашов

Как рассказали в Управлении МВД по Ростовской области, подозреваемого разыскивают — в городе объявлен план «Сирена». По предварительным данным, мужчину нашли в пригороде при розыске пропавшей женщины, хотели проверить у него документы, и в какой-то момент неизвестный человек в камуфляже открыл по ним огонь и скрылся. Раненного полицейского доставили в больницу. Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, состояние стража правопорядка врачи оценивают как средней тяжести.

Среди местных гуляют и другие версии.

- Это было на выезде из города в сторону Гуково. Подруга живет прямо у дороги, и видела, как мимо «скорая» промчалась с сиреной, - рассказывает местная жительница Светлана.

НА ДОРОГАХ БЛОК-ПОСТЫ, АВТО ДОСМАТРИВАЮТ

Над Новой Соколовкой летает вертолет — ищут с воздуха. Микрорайон тем временем сковали пробки. На кадрах очевидцев видно, что машины застряли надолго, и люди даже по «встречке» пытаются выехать из затора.

- Перекрыта полностью вся Новая Соколовка. Дорога туда ведет одна — людей пропускают по чуть-чуть, досматривают сильно, - продолжает Светлана. - Даже маршрутки не пускают - высаживают людей здесь. Идут пешком. Не сидеть же на остановке и ждать — неизвестно, когда его поймают.

- Я ехал на маршрутке мимо блокпоста часа полтора назад. Нас тщательно проверяли, - рассказывает местный житель Максим. - Полицейские останавливают и частные авто, и общественный транспорт. Заходят люди экипированные, опрашивают, документы могут спросить. И объясняют, где движение перекрыто, и где можно проехать.

Что касается центра города, от которого Новая Соколовка достаточно далеко, там спокойнее.

- Вот спокойно заходят в магазин. По домам не прячутся, - делится наблюдениями Светлана.

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