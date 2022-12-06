Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского

Помощь пострадавшему сейчас оказывают хирурги из Областной клинической больницы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в эти минуты оказывают медицинскую помощь сотруднику полиции, который пострадал во время стрельбы в пригороде Новошахтинска. Об этом днем 6 декабря в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

- Поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. Он был доставлен в городскую больницу. Из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов, - написал глава региона.

По словам губернатора, раненый сейчас находится в состоянии средней тяжести. За пациентом постоянно следят врачи.

Сейчас в Новошахтинске и пригороде ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Местные власти призвали людей укрыться в домах и пока не выходить на улицу. По данным открытых интернет-сервисов, некоторые улицы в городе сейчас перекрыты.

Напомним, днем 6 декабря в пригороде Новошахтинска на сотрудников полиции напал вооруженный мужчина в камуфляжной одежде. Преступник открыл огонь, ранил одного из правоохранителей, а потом скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают.

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