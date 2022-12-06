Подозреваемого все еще разыскивают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске в Ростовской области преступник в камуфляже расстрелял полицейских. Подозреваемый скрылся с места происшествия. В городе объявлен план-перехват. Рассказываем, что известно о стрельбе 6 декабря 2022.

ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ НА ТРЕБОВАНИЕ ПОКАЗАТЬ ДОКУМЕНТЫ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», около 12 часов наряд полиции находился в пригороде Новошахтинска. Правоохранители отрабатывали заявку по пропавшему человеку, когда их внимание привлек подозрительный человек в камуфляжной одежде. Когда мужчину попросили предъявить документы, он открыл стрельбу. Предварительно, у злоумышленника был автомат. Сотрудники пытались задержать подозреваемого, но ему удалось скрыться.

В результате нападения пострадал один полицейский. Молодой человек получил ранение таза, его состояние оценивается как средней тяжести. Потерпевшего доставили в городскую больницу — туда же направили бригаду сосудистых хирургов из Ростова.

ПРОВЕРЯЮТ ВОДИТЕЛЕЙ

В городе объявили план-перехват «Сирена».

— Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД, — прокомментировали в донском управлении МВД по Ростовской области.

Автомобилисты рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что на въезде и выезде в Новошахтинск у водителей проверяют документы. Из-за этого на трассе возле города образовалась многокилометровая пробка.

Местные власти призвали жителей на время оперативных мероприятий покинуть улицы и укрыться в помещениях. При этом, по словам местных, в городе нет паники, а большинство ведомств работает в обычном режиме.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сейчас оперативные мероприятия проводятся в Новошахтинске и пригороде.

—Получаю регулярные доклады об их ходе, поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД, — прокомментировал глава региона.

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