«Он не должен был дежурить в этот день»: жена раненого в стрельбе в Новошахтинске полицейского рассказала о случившемся

Роман и Анастасия воспитывают двоих дочерей. Фото: из архива семьи

В Новошахтинске Ростовской области 6 декабря на окраине города вооруженный автоматом мужчина открыл стрельбу по полицейским. Ранение получил 27-летний старший сержант Роман. Подозреваемый скрылся: в городе объявили план-перехват, вооруженного преступника разыскивают.

«КП-Ростов-на-Дону» связалась с женой пострадавшего Анастасией. Девушка рассказала, почему Роман вышел на работу не по графику, как она узнала о происшествии и в каком состоянии находится супруг.

Роман мечтал работать полицейским с юности. Фото: из архива семьи

РАБОТОЙ В ПОЛИЦИИ ПРОСТО ГРЕЗИЛ

Тем временем Романа госпитализировали в городскую больницу. 28-летняя жена Анастасия рассказала о том, в каком состоянии ее муж. По словам женщины, мужчину ранили в бедро.

- Сейчас его оперируют. Операция идет уже долго. Ее проводят наши врачи и сосудистые хирурги из Ростова, - говорит Анастасия.

В больницу к мужу она примчалась вместе с дочками: старшей шесть лет, а младшей 17 декабря исполнится два года.

- Пока не закончится операция, никуда не уйду, а как иначе? – говорит женщина.

По словам Анастасии, муж мечтал работать в полиции.

- В его семье никто никогда не работал в органах. А муж прямо грезил этим. Сам прошел все медкомиссии, выучил все законы. Помню как-то, что он даже во сне во время подготовки к службе говорил: «Законы о полиции, законы о полиции», - с улыбкой вспоминает женщина.

И вот – экзамены позади. Мечта сбылась – Романа взяли в штат.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ. САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ»

- Он очень добросовестный сотрудник. Скромный. Добрый. Самый лучший и самый любимый. Рома работу очень любит. Правда, о службе мне почти ничего не рассказывает, бережет мои нервы, - делится Анастасия.

По словам женщины, в день ЧП муж не должен был работать. Но, так вышло, что в городе пропала 43-летняя женщина. Опыт розыска людей у старшего сержанта имелся, да и руководство знало, что Роман – ответственно подходит к делу и никогда не откажет в просьбе выйти на дежурство не по графику. Поэтому позвонили ему. Отправляясь на задание, Роман оделся потеплей и поудобней, потому что знал – придется прочесывать лесопосадки и пустыри. Бронежилета на нем не было. В работе «на земле» он только бы мешал.

О СТРЕЛЬБЕ УЗНАЛА ИЗ НОВОСТЕЙ

О том, что с мужем случилась беда, Анастасия узнала из телеграмм-каналов.

- Я мыла окна и тут мне звонит мама. Говорит: «Насть, а что произошло на Старой Соколовке? (район города на окраине – прим. ред.) Говорят, там кто-то людей расстрелял, - вспоминает женщина.

В этот момент у нее в груди словно что-то оборвалось. Ведь муж утром, прощаясь с женой, обмолвился, что едут искать женщину именно в те края.

Анастасия тут же начала судорожно листать новостные ленты.

- И в одном из пабликов увидела фото Ромы, писали, что он ранен, - продолжает жена полицейского.

«ТРЯСЛИСЬ РУКИ»

Анастасия толком не запомнила, как собиралась в больницу. Быстро стала одевать детей.

- Потом приехала подруга, так как я просто не могла сесть за руль, трусились руки, и мы помчались в больницу, - говорит женщина.

Несмотря на то, что ранение у Романа серьезное, жена уверена, что муж встанет на ноги.

- А еще уверена , что Рома никогда не оставит службу. Он считает, что помогать людям – его призвание, - добавила она.

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