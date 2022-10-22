В парке Левобережном Ростова появилась еще одна зеленая аллея. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону 22 октября стартовал День тюльпанонасаждения. Планируется, что этой осенью в донской столице высадят более 400 тысяч тюльпанов. И большую часть из них - в районе кольцевых и транспортных развязок.

Парк становится только лучше. Фото: МИРИШОВА Лейла

Как рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, принять участие в высадке и внести лепту в озеленение смогут все желающие.

И речь не только о цветах. Ежегодно в октябре сотни дончан берут в руки лопаты, молодые саженцы и стараются сделать этот мир чуточку лучше.

На радость жителям Ростова. Фото: МИРИШОВА Лейла

Так, в этот день, в самом молодом и уже полюбившемся горожанам парке «Левобрежном» сотрудники ростовского филиала «Комсомольская правда» высадили десять восточных туй. Не случайно для посадки выбрали именно их. Вечнозеленые растения будут сочно и ярко смотреться не только летом, но и зимой.

Аллея саженцев украсила территорию парка напротив стадиона «Ростов Арена». Фото: Лейла МИРИШОВА

Мы сердечно благодарим главу Кировского района Наталию Симаченко и директора парка «Левобережный» Галину Бостанжиеву за помощь в организации и содействие.

Аллея саженцев украсила территорию парка напротив стадиона «Ростов Арена», построенного к Чемпионату мира по футболу-2018. И теперь здесь проходят самые массовые события в жизни города.

Ежегодно в октябре на территории Ростовской области проходят Дни древонасаждений. Фото: МИРИШОВА Лейла

Там же появились хвойные деревья, которые коллектив газеты «Комсомольская правда» посвятил памяти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Владимир Николаевич ушел из жизни 14 сентября. Все произошло во время очередной экспедиции в Приморском крае. Там вместе с коллегами он собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Завтра будет 40 дней, как его нет с нами. Но память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники «Комсомольской правды» высадили десять восточных туй. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Владимир Сунгоркин всегда старался сделать жизнь читателей «Комсомолки» лучше, рассказала директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева. - И теперь, в память о нем, наш дружный коллектив сделал чуть лучше жизнь ростовчан, которые с удовольствием будут гулять вдоль вечнозеленой аллеи.

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