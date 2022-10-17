В Ростовской области в рамках Дня древонасаждений высадили более 300 тысяч деревьев и кустарников. Фото: Правительство РО

В Ростовской области за два дня в рамках Дня древонасаждений были высажены более 300 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Участники мероприятия высаживали саженцы в городах и районах области, а также в лесном фонде. За десять лет существования Дня древонасаждений в регионе появилось 4,3 миллиона новых деревьев и кустарников. Участниками праздника за этот период стали 1,1 миллиона местных жителей.

- День древонасаждений прошел во всех 55 муниципалитетах, где была продолжена работа по озеленению скверов, аллей, а также высадке растений на территориях памятников, мемориалов памяти воинам Великой Отечественной войны, школ, больниц, поликлиник, территориях частных предприятий и организаций, - отмечается в сообщении.

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Высадка прошла в рамках Дня древонасаждения.