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Общество17 октября 2022 5:00

Березы, ели и сосны были высажены в ростовском парке "Дружба"

Высадка прошла в рамках Дня древонасаждения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Березы, ели и сосны были высажены в ростовском парке "Дружба". Фото: ЗС РО.

Березы, ели и сосны были высажены в ростовском парке "Дружба". Фото: ЗС РО.

В ростовском парке "Дружба" в рамках Дня древонасаждения депутаты донского Законодательного Собрания высадили новые растения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На территории парка появились 25 берез, 15 елей и шесть сосен. Депутаты считают, что высадка деревьев как нельзя лучше поможет улучшить экологию. Заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Василенко отметил, что во многих донских парках деревья были высажены 40-50 лет назад, и уже пришла пора на смену им высадить новые.

- Иногда нас критиковали за часть не прижившихся в парке "Дружба" туй. Но большинство из ранее высаженных здесь деревьев растут, окрепли и радуют золотисто-багряным осенним нарядом, - сообщил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.

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В Ростовской области запланировали высадку более 15 тысяч новых деревьев.

А также на Дону высадят 9,6 тысячи кустарников.