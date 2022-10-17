Березы, ели и сосны были высажены в ростовском парке "Дружба". Фото: ЗС РО.

В ростовском парке "Дружба" в рамках Дня древонасаждения депутаты донского Законодательного Собрания высадили новые растения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На территории парка появились 25 берез, 15 елей и шесть сосен. Депутаты считают, что высадка деревьев как нельзя лучше поможет улучшить экологию. Заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Василенко отметил, что во многих донских парках деревья были высажены 40-50 лет назад, и уже пришла пора на смену им высадить новые.

- Иногда нас критиковали за часть не прижившихся в парке "Дружба" туй. Но большинство из ранее высаженных здесь деревьев растут, окрепли и радуют золотисто-багряным осенним нарядом, - сообщил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.

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