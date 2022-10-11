В Ростовской области запланировали высадку более 15 тысяч новых деревьев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в предстоящую субботу пройдет осенний День древонасаждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Участниками мероприятия станут более 18 тысяч человек. Это будут служащие государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также сотрудники УК и ТСЖ, молодежь и наиболее инициативные дончане. Для высадки растений задействуют 835 единиц техники.

В планах высадить более 15 тысяч деревьев и 9,6 тысячи кустарников. Так, на улицах донского региона появятся липы, клены, каштаны, сосны, ясени, рябины и многие другие разновидности деревьев. Кроме того, в надлежащий вид приведут 22,6 тысячи квадратных метров газонов.

- В муниципальных образованиях Дона будет продолжена работа по озеленению скверов, аллей, а также высадке растений на территориях, прилегающих к памятникам, мемориалам воинам Великой Отечественной войны. Озеленение пройдет и на территории объектов образования и здравоохранения, предприятий и организаций, – рассказал министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

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